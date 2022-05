De opvoeding van Willem III was een omstreden zaak

Voorafgaand aan het Rampjaar 1672 hadden Engeland en de Republiek al twee oorlogen gevoerd. Ze twistten om de heerschappij op zee en over het zoontje van Maria Stuart.

Een van de ongelukkigste mensen uit de geschiedenis van het Huis van Oranje was Maria Stuart. Zij was de dochter van de koning van Engeland. Op 2 mei 1641, toen ze negen jaar oud was, trouwde ze met Willem, de veertienjarige zoon van stadhouder Frederik Hendrik.

Zo’n kinderhuwelijk kwam wel vaker voor. Het huwelijk van Willem en Maria diende het belang van hun families. Frederik Hendrik en zijn echtgenote Amalia van Solms koesterden grote ambities. Ze wilden meetellen onder de vorsten van Europa en hadden voor hun zoon een vorstelijke partner gevonden.

Frederik Hendrik overleed in maart 1647. Hij werd opgevolgd door zijn zoon, stadhouder Willem II, de man van Maria Stuart. Willem II is vooral bekend om zijn verzet tegen de vrede van ..

