Alblasserdam in shock na gitzwarte dag: ‘Twee keer zoiets vreselijks in één etmaal’

In Alblasserdam heerst ongeloof en verbijstering, nadat vrijdag vier mensen omkwamen bij een dodelijk scooterongeluk en een schietpartij op een zorgboerderij. ‘Alblasserdam heeft veel verdriet te verwerken.’

Bij zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam werden vrijdag en zaterdag bloemen gelegd.

Alblasserdam

Het ongeval en de schietpartij, zei burgemeester Jaap Paans van Alblasserdam vrijdag, ‘slaan diepe wonden in onze hechte gemeenschap. Ons dorp heeft veel verdriet te verwerken. Laten we elkaar steunen in deze zware tijd.’

De gebeurtenissen zorgden voor ‘een inktzwarte dag’, concludeerde Paans zichtbaar aangedaan. Dat begon al iets na middernacht, toen twee vrouwen uit Alblasserdam – van achttien en negentien jaar – omkwamen bij een dodelijk scooterongeluk. Ze waren op een auto gebotst.

‘Niet kon ik bevroeden dat de dag later een gitzwart karakter kreeg’, zei de burgervader over het vólgende drama: een schietpartij op zorgboerderij Tro Tardi. Halverwege de ochtend werden daar twee mensen doodgeschoten: een 34-jarige vr..

