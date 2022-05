Kiekendieven observeren is ‘een geloofservaring’ voor Wim Schipper

Al een halve eeuw volgt Wim Schipper het wel en wee van de kiekendief. Na zijn promotie in 1978 bleef hij de vogels observeren vanaf het voorjaar tot aan het eind van de broedperiode. De natuur fascineert hem al sinds zijn jeugd. Hij geniet intens van wat hij ziet en hoort en ondergaat dat als ‘een geloofservaring’. ‘Ik zie in veel dingen in de natuur Gods grootheid.’

Bioloog Wim Schipper in de kijkhut midden in de Oostvaardersplassen. (beeld Theo Haerkens)

Lelystad

Rustig en beheerst beweegt bioloog Wim Schipper (77) in de kijkhut midden in de Oostvaardersplassen en pakt zijn spullen uit: zijn verrekijker, de telescoop op het statief, zijn fotocamera met telelens en zijn tas met documentatie.

De ruimte is beperkt, ook in de hoogte. Gebogen zet hij een oude bureaustoel klaar en opent de luikjes die aan drie zijden uitzicht bieden over het moeras waar de bruine kiekendieven leven.

‘Trek wat warms aan’, had de voormalig biologieleraar gewaarschuwd en de oostenwind die door de kijkhut trekt, bewijst zijn gelijk. Op acht meter hoogte trekt de kou ook op een zonnige lentedag in de ledematen. Aan de overkant van de sloot ligt ontoegankelijke rietland met wilgenbosjes als eilandjes in een zee v..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .