‘Warme en betaalbare winter niet gegarandeerd’

Den Haag

Niet voor Nederland en zeker niet voor de Europese Unie. Garanties dat Nederland geen koude of onbetaalbare winter tegemoetgaat, kan het ministerie niet geven.

‘Niemand weet hoe de (prijs)ontwikkelingen er de komende maanden uit zullen zien. De rijksoverheid bereidt zich op verschillende scenario’s voor, inclusief de meest negatieve’, zegt een woordvoerder van EZK in reactie op de zorgen van Shell-topman Ben van Beurden.

Toch is het ministerie minder somber dan Van Beurden. Hij stelt in De Telegraaf dat het kabinet veel te optimistisch is over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van lng, als alternatief voor Russisch gas. Ook de kabinetsplannen voor forse energiebesparing en de inzet op energie uit zon en wind zal onvoldo..

