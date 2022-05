Kortjes NL (9, Fortuyn-kortjes samenvoegen)

Minister Kajsa Ollongren (Defensie) heeft met haar Duitse ambtgenoot Christine Lambrecht een bezoek gebracht aan de Patriot-eenheden van beide landen in Slowakije. Zij benadrukte daar het belang van de inzet van dit luchtverdedigingssysteem in Oost-Europa. ‘Deze Slowaakse grenzen zijn ook onze grenzen.’ <

Situatie in opvanglocatie Ter Apel zeer nijpend

De situatie in de centrale opvanglocatie voor asielzoekers in Ter Apel blijft onveranderd zeer nijpend, aldus het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). In de centrale opvanglocatie is plaats voor maximaal 2000 vluchtelingen, maar het COA moet er bijna elke dag tientallen mensen meer onderbrengen. Deze week is een noodopvang in Kampen geopend voor ruim honderd asielzoekers. <

beeld anp

Extra nachtvluchten op Schiphol geen optie

Het toestaan van meer vluchten in de nachtelijke uren is geen optie om de problemen op Schiphol aan te pakken, zegt minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat). ‘Oplossingen moeten binnen bestaande kaders worden gezocht en niet zorgen voor meer druk op de omgeving’, aldus de bewindsman. KLM-topman Pieter Elbers pleitte vrijdag voor ruimere openingstijden. <

Schiphol verplaatst zes vluchten vanwege drukte

Schiphol verwacht problemen door drukte op het vliegveld te kunnen voorkomen door zes vertrekkende vluchten naar Rotterdam The Hague Airport te verplaatsen. Daarnaast neemt het vliegveld extra maatregelen, zoals de plaatsing van een overkapping buiten de terminal waaronder reizigers kunnen wachten. <

Pim Fortuynprijs in 20e sterfjaar naar Lale Gül

Schrijfster Lale Gül is de winnaar van de Pim Fortuynprijs. Ze ontvangt de prijs voor haar debuutroman Ik ga leven. Dat heeft juryvoorzitter Simon Fortuyn bekendgemaakt op het symposium ‘Verdraagzaamheid versus vrijheid van meningsuiting’, ter gelegenheid van de twintigste sterfdag van zijn broer. Politicus Pim Fortuyn werd op 6 mei 2002 vermoord op het Mediapark in Hilversum. Op die plek hebben vrijdag tientallen mensen de politieke moord herdacht. <

beeld anp

Omtzigt kreeg aanbod functie staatssecretaris

Pieter Omtzigt is eind 2019 gevraagd om staatssecretaris van Financiën te worden, als opvolger van de opgestapte Menno Snel (D66). Het toen nog CDA-Kamerlid wees het aanbod af. ‘Ze hebben echt lang geprobeerd mij staatssecretaris van Financiën te maken. Zo van: ‘Pieter heeft kritiek, dan moet Pieter het maar doen’.’ Dat vertelt Omtzigt in het programma College Tour dat zondagavond wordt uitgezonden. <

15 jaar cel voor rol bij ‘vergismoord’ Osdorp

De 27-jarige Dominique K. is vrijdag veroordeeld tot een celstraf van vijftien jaar voor zijn betrokkenheid bij de vergismoord op Serdar Ay (33) in Amsterdam en een gewapende overval op een telecomwinkel in Alphen aan den Rijn. Het slachtoffer werd op 20 oktober 2020 in de buurt van zijn huis in Amsterdam-Osdorp doodgeschoten. Twintig dagen later zijn onder meer 128 mobiele telefoons buitgemaakt in Alphen. <

Wolven vielen in maart 45 schapen aan

In maart zijn 45 schapen in Nederland door een of meer wolven gedood. De wolven sloegen toe in het hele noorden en oosten van het land en in Zeeland. De meeste wolven zijn gezien op de Noord- en Midden-Veluwe, waar het eerste wolvenpaar van Nederland zich vestigde. Dat meldt het bureau BIJ12. <

Limburgs verzet tegen plannen vliegveld Luik

Twaalf Limburgse gemeenten in zowel Nederland als België hebben hun verzet gebundeld tegen plannen om vliegveld Bierset bij Luik fors uit te breiden. De gemeenten vrezen met name voor de nachtrust van hun inwoners. Ook bestaat de vrees dat toeristen weg zullen blijven uit Zuid-Limburg door de almaar toenemende herrie door vliegtuigen vanaf Bierset boven het Limburgse heuvelland. Luik wil een landingsbaan verlengen van 2340 naar bijna 3300 meter. <

Tweede dode ongeluk scooter Alblasserdam

Als gevolg van een ongeluk tussen een auto en een scooter afgelopen nacht in Alblasserdam is een tweede slachtoffer overleden. Het gaat om een 18-jarige vrouw uit Alblasserdam die op de scooter zat. Eerder werd bekend dat een andere persoon die op de scooter zat, een 19-jarige vrouw uit dezelfde plaats, omkwam bij het ongeluk. <

Europese cocaïnemarkt groeit naar 10 miljard

De cocaïnemarkt in Europa was in 2020 goed voor zo’n 10,5 miljard euro. Europol en het drugsagentschap van de Europese Unie concluderen dat de markt groeit en er niet eerder zo veel cocaïne te verkrijgen was. Europa was lang vooral importeur van cocaïne, maar volgens Europol is nu ook de productie en handel op het continent flink toegenomen. <

Onderzoek coronaregels Labourleider Starmer

De Britse oppositieleider Keir Starmer heeft vorig jaar mogelijk coronaregels overtreden en wordt daarom onderzocht door de politie. De politie van de plaats Durham heeft dat bevestigd na berichtgeving door The Daily Telegraph. Het korps heeft ‘belangrijke nieuwe informatie’ ontvangen over een bijeenkomst waar de regels zouden zijn geschonden. Labourleider Starmer heeft premier Boris Johnson meerdere malen opgeroepen af te treden vanwege het overtreden van de lockdownregels. <

beeld anp

7 pantserhouwitsers van Duitsland naar Oekraïne

Duitsland levert zeven pantserhouwitsers aan Oekraïne, zo heeft de minister van Defensie bekendgemaakt. Oekraïense militairen kunnen vanaf volgende week in Duitsland leren omgaan met de kanonnen. Volgens minister Christine Lambrecht komen de Duitse houwitsers boven op de vijf die Nederland heeft toegezegd. <

Explosie verwoest deel historisch hotel Havana

Een explosie heeft een historisch hotel in de Cubaanse hoofdstad Havana zwaar beschadigd. Op beelden op sociale media is te zien hoe een groot deel van de gevel is weggeslagen. Over slachtoffers is nog niets bekend. Het als luxe bestempelde hotel Saratoga ligt aan de rand van de oude binnenstad bij het Capitolio, het oude parlementsgebouw. De ontploffing zou zijn ontstaan bij het afleveren van gas, maar dat is niet bevestigd. <

41 Oekraïners vrijgelaten bij gevangenenruil

Oekraïne heeft weer gevangenen geruild met Rusland. Vicepremier Irina Veresjtsjoek meldde dat 41 Oekraïners, onder wie 28 militairen, konden terugkeren. De vicepremier schreef op berichtendienst Telegram dat het vooral verheugend is dat onder hen een vertegenwoordiger van de Oekraïense orthodoxe kerk is. Hoeveel Russen in ruil terug naar hun land zijn gestuurd is onduidelijk. <

‘Opnieuw Russisch oorlogsschip geraakt’

De Oekraïense strijdkrachten hebben opnieuw een Russisch oorlogsschip met een raket geraakt. Althans, dat melden Oekraïense media. Een Russisch fregat in de Zwarte Zee zou in brand zijn gevlogen na het raketvuur. De berichten zijn niet bevestigd door de Russen in Moskou of door de Oekraïense regering in Kiev. <

Rusland: geen inzet van kernwapens in Oekraïne

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken wijst speculaties over de inzet van kernwapens in Oekraïne van de hand. Volgens een woordvoerder zijn er duidelijke richtlijnen voor wanneer die worden ingezet. ‘Die zijn niet van toepassing op de verwezenlijking van de doelen die zijn gesteld in het kader van de speciale militaire operatie in Oekraïne.’ De woordvoerder benadrukt dat de inzet van nucleaire wapens alleen aan de orde is als het voortbestaan van Rusland wordt bedreigd. <

Vriendin van dissident Belarus krijgt zes jaar cel

De vriendin van de Belarussische dissident Roman Protasevitsj is in Belarus veroordeeld tot zes jaar celstraf, meldt mensenrechtenorganisatie Viasna. Het stel werd een jaar geleden opgepakt toen het passagiersvliegtuig waarin zij zaten onverwachts werd gedwongen tot een noodlanding in Belarus. De 24-jarige Sofia Sapega, een Russische staatsburger, is schuldig bevonden aan het aanzetten tot haat. <

Vier astronauten op aarde na half jaar in ISS

Vier astronauten die bijna zes maanden in het ruimtestation ISS hebben gezeten, zijn terug op aarde. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA meldt dat ze vrijdagochtend op het water zijn geland voor de kust van Florida en dat de landing succesvol was. De astronauten, die samen Crew-3 worden genoemd, deden op het ISS onder andere onderzoek naar microzwaartekracht en het groeien van planten zonder potgrond. <

beeld anp

Shanghai: uitbraak van corona is onder controle

De recente uitbraak van het coronavirus in de Chinese stad Shanghai is onder controle, meldt locoburgemeester Wu Qing. Het aantal nieuwe besmettingen in het financiële hart van China vertoont sinds 22 april een ‘voortdurende neerwaartse trend’, aldus Wu Qing. Volgens het stadsbestuur is dit te danken aan de strenge lockdown waaraan de bijna 25 miljoen inwoners van Shanghai sinds eind februari zijn onderworpen. <

Dodental door instorting in China loopt op tot 53

Het aantal doden dat is gevallen nadat vorige week vrijdag een gebouw in de centrale Chinese stad Changsha instortte, is volgens staatsmedia opgelopen tot 53. In een recente eerdere balans was nog sprake van 26 doden. Het zoek- en reddingswerk is voltooid, meldt staatszender CCTV. Tien mensen konden worden gered. <

beeld anp

Europese vliegvelden: in zomer meer vertraging

Het merendeel van de Europese vliegvelden verwacht dat deze zomer meer vluchten vertraagd zullen raken. Oorzaak is een tekort aan personeel op de vliegvelden. Tijdens de coronacrisis gingen veel banen verloren op luchthavens, maar nu er weer veel werk is zijn er amper nieuwe arbeidskrachten te vinden. ACI Europe, een Europese brancheorganisatie voor vliegvelden, vroeg leden over hun vooruitzichten voor deze zomer. Twee derde gaf aan dat het aantal vertragingen waarschijnlijk stijgt. <

‘Shell praat over verkoop Russische tankstations’

Shell praat met Lukoil over de verkoop van zijn Russische tankstations en een smeermiddelenfabriek, meldt zakenblad Forbes. Het olie- en gasconcern bevestigt wel dat er gesprekken zijn over de verkoop van Shell Neft, zoals het Russische bedrijfsonderdeel heet, maar niet met welke partij. Shell heeft ruim 370 tankstations in 28 Russische steden. <

Vijf Russische schepen in havens tijdens boycot

Vijf schepen onder Russische vlag zijn sinds 17 april aangemeerd in Nederlandse havens. Dat meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat desgevraagd. Vanaf die dag gold een EU-breed verbod voor havens om Russische schepen toegang te verlenen wegens de oorlog in Oekraïne. Maar de toegelaten schepen vielen onder de uitzonderingsregels voor vaartuigen met bijvoorbeeld gas, olie en medicijnen. <