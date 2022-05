Verdachte schietpartij Alblasserdam ook verdacht van dood ‘refohomo’ Johan Quist

Johan Quist (60), de schoenmaker die bekend werd met zijn christelijke homo-organisatie RefoAnders, is woensdagavond dood in zijn winkel in Vlissingen aangetroffen. De politie gaat uit van een misdrijf. De verdachte is een man die vrijdag in Alblasserdam is opgepakt voor het doodschieten van twee mensen op een zorgboerderij.

De politie aan het werk in een afgezette Sint Jacobsstraat in Vlissingen. In de schoenwinkel werd woensdagavond het lichaam gevonden van winkeleigenaar John Quist. (beeld Lex de Meester)