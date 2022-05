Harm Ottenbros bleef een ongelukkige wereldkampioen

Harm Ottenbros werd wereldkampioen wielrennen op de weg in 1969, maar verloor de jaren erna alles, tot en met zijn levensgeluk. Gelukkig hervond hij zich in een nieuwe eeuw. Hij stierf donderdagmorgen vroeg op 78-jarige leeftijd in zijn slaap.

Strijen

En echte eendagsvlieg kun je de coureur niet noemen. Hij won in 1962 al de Dorpenomloop in Drenthe en fietste door tot 1976. Toen wierp hij in een geruchtmakende uitzending van Het Gat Van Nederland zijn fiets over de Zeelandbrug, na een laatste ritje met Gerrie Knetemann achterop. In 2013 ging sportjournalist Erik Dijkstra met Ottenbros terug naar die plek. Ondanks de inzet van duikers kwam het rijwiel niet boven water. Hij kon er wel om lachen toen, een beetje, zuinigjes.

Ottenbros werd geboren in Alkmaar. Hij reed voor Willem II-Gazelle en Frisol, deed vijf maal mee aan grote rondes en won etappes in kleinere koersen, zoals de Ronde van Zwitserland. Op 10 augustus 1969 kon hij tijdens het WK in het Vlaamse Zolder ontsnappen en k..

