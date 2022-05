Hoe zit het nou met hartontsteking na het coronavaccin? Experts zien weinig reden tot zorg

In Nederland zijn in totaal zo’n 30 miljoen coronaprikken gezet. Bij 99 mensen is kort na inenting een ontsteking van de hartspier vastgesteld.

1. Wat is er precies aan de hand?

In Nederland zijn in totaal zo’n 30 miljoen coronaprikken gezet. Bij 99 mensen is kort na inenting myocarditis vastgesteld (ontsteking van de hartspier), en bij 274 mensen pericarditis (ontsteking van het hartzakje). Dat zijn er, vooral onder mensen die het Pfizer- of Moderna-vaccin kregen, enkele tientallen meer dan je op grond van het toeval zou verwachten.

Het is dus best denkbaar dat die tientallen gevallen het gevolg zijn van vaccinatie. Van de pericarditis-patiënten belandde 30 procent in het ziekenhuis, en van de myocarditis-patiënten 70 procent. Bij zes mensen liep de ontsteking dodelijk af. Bij veruit de meeste patiënten geneest de infectie overigens spontaan, of is ze behandelbaar met medicijnen.

