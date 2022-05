‘15.000 Oekraïense kinderen leerplichtig’

Den Haag

Dat doet het op basis van de inschrijvingen in de Basisregistratie Personen (BRP). Tot nu toe zijn er minstens 9277 leerlingen op een school ingeschreven. Het gros van de Oekraïense kinderen (65 procent) zit op een basisschool of gaat daar naartoe, verspreid over het hele land. ‘Vrijwel in iedere gemeente vangen scholen wel een aantal nieuwkomers op, met concentraties in de grotere steden’, zegt een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs. De Oekraïense kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan, zitten vooral op een Internationale Schakel Klas (ISK). ‘Die zitten wat minder verspreid door het land’, meldt de woordvoerder.

Uitgangspunt van het ministerie is dat de Oekraïense leerplichtige kinderen zo veel mogelijk naar n..

