1,2 miljoen maakten bevrijding mee

Naar schatting maakten 1,2 miljoen Nederlanders die nu nog in leven zijn de bevrijding in 1945 mee. Veruit het grootste deel van hen was destijds een kind: ruim de helft was 5 jaar of jonger toen Nederland werd bevrijd. Ongeveer 27.000 Nederlanders die nu nog leven, waren ten tijde van de bevrijding al 18 jaar of ouder.