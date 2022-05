Politie krijgt er 8,5 procent bij in nieuwe cao

Het salaris van politiepersoneel stijgt de komende drie jaar minstens 8,5 procent. Dat zijn de politievakbonden, korpschef Henk van Essen en minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid donderdag overeengekomen. Over de nieuwe cao was vijf maanden onderhandeld. Vanaf 9 mei wordt het voorstel voorgelegd aan de vakbondsleden, met een positief stemadvies.

Den Haag

De politiemensen krijgen een flinke salarisverhoging die over drie jaar wordt uitgesmeerd. Met terugwerkende kracht krijgen ze er 100 euro bij per maand tot juli, daarna stapsgewijs (half)jaarlijks 2 of 3 procent loonsverhoging tot juli 2024. De gemiddelde brigadier kan rekenen op rond de 9,5 procent loonsverhoging, de lagere inkomens krijgen 10 procent erbij. Politieagenten die het zwaarste werk doen, bijvoorbeeld op straat en in de opsporing, ontvangen een tegemoetkoming tot 2500 euro.

Buiten de loonsverhogingen komt het ministerie de politie ook tegemoet wat betreft reiskostenvergoeding, thuiswerkmaterieel en toelages voor doorontwikkeling. De precieze details worden nog uitgewerkt. ‘Dit onderhandelaarsakkoord is meer dan verdi..

