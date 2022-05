Muizengif helpt steeds minder

Den Haag

Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) en de Wageningen Universiteit, dat werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In het onderzoek werden ruim 2000 knaagdieren onderzocht, de meeste daarvan waren bruine ratten en huismuizen. Van deze laatste groep bleek 38 procent resistent tegen gif, van de onderzochte bruine ratten was 17 procent minder gevoelig voor giftige bestrijdingsmiddelen. Dat maakt de dieren moeilijker te bestrijden.

Deze cijfers zijn landelijke gemiddelden. In sommige regio’s werden enkel resistente ratten of muizen gevonden, in andere regio’s helemaal geen. Per januari 2023 mogen alleen nog gecertificeerde bedrijven chemische mi..

