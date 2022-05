Een dubbel gevoel bij het vieren van de bevrijding: ‘In Oekraïne klinkt er geen muziek’

De bevrijding vieren terwijl elders in Europa om de vrijheid wordt gevochten; het is ongemakkelijk. Kunnen we ons eigen land wel verdedigen? ‘We gaan een historische fout rechtzetten.’

Ongeveer 1300 Nederlandse veteranen uit verschillende missies zitten op en in militaire voertuigen of marcheren voorbij. (beeld Riekelt Pasterkamp)

Wageningen

Er was een stoel voor hem klaargezet, maar hij is niet meer in leven: de Britse veteraan Kenneth Mayhew, drager van de Militaire Willemsorde. Hij overleed op 14 mei 2021, 104 jaar oud. Op de stoel staat zijn portret en ligt een bos gele tulpen. Verschillende mensen maken er een foto van.

De oud-militair was betrokken bij Operatie Market Garden en landde met zijn ‘glider’ op 18 september 1944 (en niet op 18 maart 1944 zoals minister Ollongren abusievelijk in haar speech zei) op de Ginkelse Heide bij Ede. Hij heeft, naar eigen zeggen, een goede tijd in Nederland. ‘Ik vloog in mijn zweefvliegtuig en landde in de morgen. Daar maakte ik goede vrienden.’

Na twee jaar kon het Bevrijdingsdefilé in Wageningen weer worden gehouden. - beeld Ri..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .