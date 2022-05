beeld anp

Weer Nederlander vast in Spanje om pillenlabs

In een omvangrijke Brabantse strafzaak over pillenlabs is dinsdag opnieuw een verdachte in Spanje aangehouden. Het is een 25-jarige Limburger. De officier van justitie zei woensdag bij een voorbereidende zitting dat bovendien nog één verdachte zoek is. Maandag werd in Spanje ook al een verdachte aangehouden.

Opvolger coronawet na zomer naar de Kamer

Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers komt voor 1 september met een wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg). Zodra die van kracht wordt, kan de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm) vervallen. Via die tijdelijke wet kan het kabinet bij een opleving van corona nu maatregelen afdwingen, zoals het dragen van mondkapjes. Het parlement en de Raad van State willen al maanden van de Twm af.

Aldi roept abdijkaas terug om listeria

Aldi roept in de regio Limburg en Noord-Brabant abdijkaas terug omdat mogelijk de listeriabacterie aanwezig is in het product. Dit kan bij consumptie gevaarlijk zijn voor de gezondheid, aldus de supermarkt.

‘Griepgolf nog niet over, maar lijkt op zijn retour’

De griepepidemie in Nederland is nog niet voorbij, maar lijkt wel over zijn hoogtepunt heen, meldt onderzoeksinstituut Nivel. In 31 procent van de monsters die huisartsen afgelopen week afnamen bij patiënten, werd een influenzavirus gevonden in het laboratorium van het RIVM. In de week daarvoor was dit 47 procent en in de drie weken daarvoor lag dit percentage steeds rond de 60 procent. Die afname lijkt erop te wijzen dat de griepepidemie 'op zijn retour is', aldus het Nivel.

Celstraf voor opslag wapens in Zwolle

De 46-jarige Michel B. uit Zwolle is woensdag veroordeeld tot zes jaar cel voor betrokkenheid bij de grote wapenopslag die in 2020 net buiten Zwolle gevonden is. De man is vrijgesproken van de oudejaarsmoord in 2019 in Zwolle. Tegen B. was in totaal 27 jaar cel geëist. Dat bleek uit het vonnis van de rechtbank in Zwolle.

Aangifte om bekladding pride-foto’s Vlissingen

In Vlissingen zijn foto's op vijf van de twintig panelen van de expositie Pride Photo beklad, bevestigt directeur van de expositie Hein-Jan Keijzer na berichtgeving van Omroep Zeeland. Met name de meer expliciete foto's of die waarop twee mannen zoenen zijn beklad, en dus ziet Keijzer het als doelbewuste, moedwillige vernieling. De organisatie gaat aangifte doen.

‘Noem grondstoffen uit rioolwater geen afval’

Grondstoffen die uit rioolwater worden teruggewonnen moeten niet langer als 'afval' worden aangemerkt, vinden de waterschappen. Dat stempel kan namelijk het hergebruik van de stoffen in de weg zitten. Uit het vieze water worden tal van nuttige grondstoffen gehaald, zoals cellulose, fosfaat en het bindmiddel Kaumera, dat van rioolslib wordt gemaakt. Om dat hergebruik verder te bevorderen, is het volgens de Unie van Waterschappen nodig dat de wet- en regelgeving over afval wordt aangepast.

Podium Witteman stopt na acht seizoenen

Paul Witteman neemt na acht seizoenen afscheid van zijn muziekprogramma Podium Witteman. De laatste aflevering is op zondag 15 mei te zien op NPO 2, maakte omroep NTR woensdag bekend. De presentator heeft de beslissing zelf 'met pijn in het hart' genomen. 'Ik heb besloten te stoppen omdat het er een goed moment voor is aan het einde van het seizoen en je niet te lang door moet gaan', aldus Witteman.

Laagste aantal patiënten op ic sinds september

Op de intensive cares van de Nederlandse ziekenhuizen lagen woensdag nog 49 mensen met het coronavirus, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Daarmee bezetten voor het eerst sinds 17 september 2020 minder dan vijftig coronapatiënten een bed op de ic. De druk op de zorg is echter nog niet voorbij, vertelt voorzitter van het LCPS Mark Kramer.

Oekraïense groep wil na songfestival terug

De mannen van de Oekraïense groep Kalush Orchestra zijn van plan om na het Eurovisie Songfestival direct terug te keren naar hun land om weer actief deel te nemen aan de oorlog, zo bevestigde frontman Oleh Psiuk tijdens een persconferentie na afloop van de tweede repetitie in Turijn. Psiuk gaat bijvoorbeeld weer aan de slag met zijn eigen vrijwilligershulporganisatie. 'We helpen mensen met het vinden van onderdak, transport en medicijnen. Zo proberen we elke dag Oekraïners te helpen.'

België verlaagt stemrecht EU-verkiezingen

België verlaagt het stemrecht van 18 naar 16 jaar bij de Europese verkiezingen. Dat betekent dat in 2024, als de volgende verkiezingen voor het Europees Parlement op de agenda staan, ongeveer 270.000 16- en 17-jarige Belgen hun stem kunnen uitbrengen. Die afspraak stond al in het federale regeerakkoord. De Kamercommissie Grondwet zette woensdag het licht op groen. <

‘Bewijs gevonden in bus van verdachte McCann’

In het kampeerbusje van de Duitse verdachte in de zaak rond de verdwijning van het Britse meisje Madeleine (Maddie) McCann is een voorwerp gevonden dat van McCann was. De Britse krant The Daily Mirror meldt dat op basis van een Portugese politiebron. De Duitse justitie wil de vondst bevestigen noch ontkennen, maar zegt wel dat er ‘enkele feiten en nieuw bewijs’ zijn ontdekt. McCann verdween vijftien jaar geleden tijdens een vakantie in Portugal. <

EU werkt aan extra militaire hulp Moldavië

Moldavië mag nog dit jaar rekenen op ‘aanzienlijke’ extra militaire hulp van de Europese Unie. De EU wil het buurland van Oekraïne daarnaast assisteren in de strijd tegen desinformatie en cyberaanvallen, zegt voorzitter Charles Michel van de raad van regeringsleiders van de EU. <

‘Honderden scholen in Oekraïne beschadigd’

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn honderden scholen getroffen door luchtaanvallen en beschietingen. Volgens Unicef zijn ook honderden kinderen omgekomen en kunnen vele duizenden geen onderwijs meer volgen. In Oost-Oekraïne is een op de zes door Unicef ondersteunde scholen beschadigd of vernietigd. Schoolgebouwen worden ook wel gebruikt als informatiecentra, schuilplaatsen of voor militaire doeleinden, waardoor kinderen er niet meer kunnen leren. <

Russen vinden schrijfster Pippi Langkous nazi

In de Russische oorlogspropaganda wordt inmiddels de schepper van Pippi Langkous, de Zweedse kinderboekenschrijfster Astrid Lingren, als nazi bestempeld. Diezelfde kwalificatie krijgen ook twee andere gestorven Zweedse beroemdheden: regisseur Ingmar Bergman en IKEA-oprichter Ingvar Kamprad. Volgens de Duitse krant Bild is het een Russische reactie op de overweging van Zweden lid te worden van de westerse defensiebond NAVO. <

Russische helikopter schendt Fins luchtruim

Een helikopter van het Russische leger heeft woensdagochtend het luchtruim van Finland geschonden. Het voertuig is volgens het Finse ministerie van Defensie vier tot vijf kilometer over de grens gevlogen. Het ministerie is een onderzoek gestart. <

‘Wetenschapper deze maand geëxecuteerd’

Iran is van plan om deze maand nog de Zweeds-Iraanse wetenschapper Ahmadreza Djalali te executeren. De Iraanse nieuwssite ISNA meldt dat de terechtstelling op 21 mei is gepland. Djalali woonde in Zweden en werd in 2016 tijdens een werkbezoek opgepakt in zijn vaderland Iran. Hij zou als spion informatie aan Israël hebben gegeven, waardoor Iraanse kerngeleerden konden worden uitgeschakeld. <

Onderzoekers vinden PFAS in kinderkleding

Diverse kinderproducten die water- of vuilafstotend zijn, van kleding tot meubelhoezen en kussenslopen, bevatten volgens Amerikaans onderzoek PFAS. Onder die noemer vallen tal van nauwelijks afbreekbare chemische stoffen die worden geassocieerd met hogere risico’s op kanker, hoog cholesterol en bijvoorbeeld problemen met het immuunsysteem of de voortplanting. <

‘Israëlische huurlingen vechten in Oekraïne’

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken beweert dat Israëlische huurlingen meevechten in de oorlog in Oekraïne. Een woordvoerder zei tegen de Russische radiozender Sputnik dat de Israëliërs ‘praktisch schouder aan schouder staan met het Azov-bataljon’. De Russische informatie is niet onafhankelijk bevestigd. Het Azov-bataljon wordt in Russische staatsmedia vaak als nazistische beweging beschreven. <

Airbus boekt veel hogere winst dankzij herstel

De Europese vliegtuigfabrikant Airbus heeft in het eerste kwartaal 1,2 miljard euro winst geboekt, het drievoudige van het resultaat een jaar eerder. Destijds had het concern veel last van de gevolgen van de coronapandemie, die de luchtvaartbranche hard raakte. Sancties tegen Rusland kostten het bedrijf zo’n 200 miljoen euro aan bedrijfswinst. <

ACM onderzoekt Google om voorwaarden apps

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een onderzoek gestart naar de voorwaarden die Google stelt aan aanbieders van apps in de Google Play Store. De toezichthouder heeft klachten ontvangen van dating-apps, omdat ze geen ander betalingssysteem mogen gebruiken dan dat van Google, wat mogelijk neerkomt op concurrentievervalsing. <

FNV dreigt met ‘hete zomer’ voor Schiphol

Vakbond FNV voorspelt een ‘hete zomer’ op Schiphol als luchthaventopman Dick Benschop geen werk maakt van de verbetering van de werkomstandigheden van het personeel. Volgens de bond is het zaak dat er voor de zomer een akkoord ligt waarin de luchthaven aan de eisen van de werknemers tegemoetkomt, anders gaat er waarschijnlijk weer gestaakt worden. In het eisenpakket staat onder meer dat er voldoende werknemers in dienst moeten zijn om de werkzaamheden te verrichten. <

Meeste modellen van merk Ferrari uitverkocht

Wie de komende tijd een sportwagen van de Italiaanse fabrikant Ferrari wil kopen, moet waarschijnlijk even geduld hebben. Topman Benedetto Vigna zegt bij de bekendmaking van de cijfers over het eerste kwartaal dat de meeste modellen zijn uitverkocht en dat ook een groot deel van het orderboek voor volgend jaar al is gevuld. De afgelopen drie maanden verkocht Ferrari weer meer auto's.