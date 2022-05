RvS: schadevergoeding voor drie Algerijnen

Het kabinet krijgt opnieuw een gevoelige tik op de vingers van de Raad van State: zeker drie Algerijnse asielzoekers zitten in afwachting van hun uitzetting ten onrechte achter de tralies. Omdat Nederland niet kan aantonen dat er een reëel uitzicht is op uitzetting, is detentie niet geoorloofd. De drie hebben recht op een schadevergoeding.