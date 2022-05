Vleermuizen worden dit weekend geteld

Nijmegen

De Zoogdiervereniging wil elk jaar weten hoeveel en welke soorten vleermuizen er rondvliegen in Nederland. Daarvoor wordt op 6 en 7 mei weer de landelijke vleermuistelling georganiseerd. Vorig jaar was de telling een tegenvaller, want het was zulk slecht weer dat er duizenden vleermuizen minder dan andere jaren werden opgemerkt. Koploper onder de waargenomen vleermuizen bleef de dwergvleermuis, aldus de vereniging. Wie mee wil doen met de vleermuistelling moet vrijdag of zaterdag een uurtje in de schemering buiten gaan zitten en tellen. Meer informatie over de telling is te vinden op de website van de Zoogdiervereniging.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .