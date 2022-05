Dodenherdenking in Amsterdam: ‘Het komt nu aan op ons morele kompas’

Op de Dam en in de Nieuwe Kerk in Amsterdam is woensdagavond stilgestaan bij de Tweede Wereldoorlog en de oorlog in Oekraïne. Historicus Hans Goedkoop waarschuwde dat een ‘puntgaaf kompas voor goed en kwaad’ nodig is, ook voor het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er ‘matig’ in slaagt Rusland met sancties te treffen.