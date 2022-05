Jongeren op het toneel: voor één avond oorlogsslachtoffer

In de Enschedese Museumfabriek worden oorlogsverhalen van overlevenden doorgegeven aan een nieuwe generatie. Acht jongeren brengen woensdagavond hun geschiedenis naar het toneel. Belangrijk, vinden ze, want van de moord op vele tienduizenden Nederlandse Joden, Sinti en Roma is bij de huidige generatie steeds minder bekend.

Enschede

In een zaal in de Enschedese Museumfabriek - hoog plafond, industriële inrichting en omringd door textielmachines- vindt begin van de avond de generale repetitie plaats. Acht jongeren - gekleed in wit t-shirt en spijkerbroek - spreken tegen de nu nog lege klapstoeltjes.

In de oorlog had ik een bruine driehoek moeten dragen.

In de oorlog had ik een roze driehoek moeten dragen.

In de oorlog had ik … niks moeten dragen. Ik ben niet Joods, niet Sinti of Roma, ik ben niet lesbisch of asociaal. Ik had het niet gedurfd om in het verzet te gaan.

Het is weliswaar de generale repetitie, maar de inzet is er in de Enschedese Museumfabriek niet minder om. Steeds harder roepen de jongeren door elkaar. De blonde, blauwogige Svenja W..

