‘De ideologische aap komt uit de mouw in de Amerikaanse abortuskwestie’

De uitgelekte standpuntbepaling van het Amerikaanse Hooggerechtshof over het recht op abortus doet veel stof opwaaien, ook in Nederland. Wat moeten Nederlanders begrijpen over de Amerikaanse werkelijkheid als het gaat over deze kwestie? Tessa van Buchem: ‘Anders dan in Nederland zijn rechters heel transparant over wat ze van een wet vinden en hoe ze die interpreteren.’