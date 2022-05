Nationale Kinderherdenking in Madurodam online te volgen

Kinderen kunnen vanavond online de Nationale Kinderherdenking volgen, die in zeven jaar tijd is uitgegroeid tot een van de grootste herdenkingen van Nederland, naast de bijeenkomsten op de Dam en de Waalsdorpervlakte.

Deze herdenking is voor en door kinderen in de leeftijd van ongeveer 8 tot 14 jaar. Hij wordt live uitgezonden op nationalekinderherdenking.nl en Omroep West. De Nationale Kinderherdenking vindt voor het eerst in twee jaar weer plaats met publiek erbij. De organisatie verwacht ongeveer vijfduizend aanwezigen.

Kinderen krijgen de interactieve film ‘De onmogelijke keuzes van Daan’ te zien. Zowel de aanwezigen in Madurodam als de kijkers thuis kunnen tijdens de film keuzes maken over oorlog en vrijheid. Wat zou jij doen als er plotseling een 13-jarige jongen voor je deur staat en jou om hulp vraagt omdat zijn ouders net zijn opgepakt? En zou je iemand verraden in ruil voor de vrijheid van je moeder of vader? Afhankelijk van d..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .