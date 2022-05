Acties in het streekvervoer vanwege uitblijven betere cao

Werknemers in het streekvervoer gaan binnenkort staken. Volgens vakbond FNV zijn de werkgevers niet met een beter cao-voorstel gekomen.

Den Haag

De bond had die werkgevers tot dinsdag de tijd gegeven met een nieuw bod te komen, nadat een eerder eindbod door de bond was afgewezen. Streekvervoer-bestuurder Marijn van der Gaag stelt dinsdag dat het niet anders kan, omdat het ziekteverzuim steeds verder oploopt en de werkdruk ‘gigantisch hoog’ is.

In 2018 werd ook gestaakt vanwege die werkdruk. Toen werd gesteld dat er niet eens tijd was om naar het toilet te gaan. ‘De geschiedenis herhaalt zich. Werkgevers hollen de dienstregeling steeds verder uit, en de roosters worden steeds zwaarder. Met de grote personeelskrapte en de vergrijzing wordt de druk nog verder vergroot. Het ziekteverzuim loopt lokaal op tot boven de 25 procent. Dat is echt onacceptabel’, aldus Van der Gaag.

