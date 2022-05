Zestien woningen in een portiekflat in Dordrecht zijn voorlopig onbewoonbaar door een grote brand, die er dinsdagavond woedde. De gemeente heeft opvang geregeld voor de bewoners. De brand begon op een balkon en sloeg over naar het hele dak. Daarbij kwamen grote rookwolken vrij. Volgens burgemeester Wouter Kolff vielen er geen slachtoffers. <

beeld anp

Fysiotherapeut verdacht van verkrachting

Een 54-jarige fysiotherapeut uit Klazienaveen wordt verdacht van verkrachting en aanranding van in totaal zestien vrouwelijke cliënten. Dat bleek dinsdag bij de rechtbank in Assen. In veertien gevallen gaat het om het betasten van vrouwen, maar het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigt hem ook van verkrachting van twee vrouwen. <

Politie houdt verwarde man in Zeewolde aan

De man die dinsdag in Zeewolde verward gedrag vertoonde waardoor dertig appartementen aan de Cumulus moesten worden ontruimd, is aangehouden. Dat meldt de politie. De man had in die omgeving bedreigingen geuit, waarna de politie zei dat er sprake was van ‘mogelijk ontploffingsgevaar’. <

Nederlander in Spanje opgepakt om drugs

Een 33-jarige man uit Nederland is maandag op een Spaans vliegveld aangehouden in een groot onderzoek naar een groep die zich bezig zou houden met de productie van en handel in synthetische drugs. Het Openbaar Ministerie vermoedde dat de man zich schuilhield in het buitenland. Eerder in het onderzoek werden al dertien verdachten aangehouden. <

Zorgautoriteit beboet instelling én bestuurder

Voor het eerst heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een bestuurder van een zorgorganisatie ook persoonlijk beboet voor een reeks overtredingen. De bestuurder van Passion Health Care, dat onder meer actief is in de wijkverpleging, moet 66.000 euro boete betalen. Zijn instelling heeft onder meer bij ‘een groot deel van de cliënten’ te hoge declaraties ingediend, laat de toezichthouder weten. Passion Health Care zelf krijgt een boete van 220.000 euro. <

‘Sterke toename van diplomafraude portiers’

De politie en Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) zien een ‘buitensporige toename’ van diplomafraude door horecaportiers. Bij controles door de politie blijkt een deel van de portiers te beschikken over vervalste diploma’s. Voor de coronacrisis waren er twee tot drie fraudegevallen per jaar. ‘De afgelopen zes weken is dat aantal geëxplodeerd. We hebben in deze korte periode al vijftien gevallen met vervalste diploma’s gehad’, zegt Ricardo Eshuis, directeur van de SVH. <

Vier jaar cel voor mislukte roof van doek

De rechtbank in Alkmaar heeft dinsdag de 49-jarige Henk B. veroordeeld tot vier jaar cel voor de mislukte roof van een doek van Claude Monet uit het Zaans Museum in Zaandam. Die straf had het Openbaar Ministerie ook geëist. B. haalde op 15 augustus vorig jaar op klaarlichte dag, terwijl het museum open was, het werk De Voorzaan en de Westerhem van de beroemde Franse impressionist van de muur en rende ermee naar buiten. Daar wachtte een handlanger op een motorscooter op hem. De rovers gingen er zonder buit vandoor. <

beeld anp

Voormalige SS-sporthal Ellecom wordt verkocht

De voormalige sporthal voor SS’ers op landgoed Avegoor in Ellecom is verkocht aan de Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed BOEi. Het is nog niet duidelijk welke functie het immense gebouw in de toekomst krijgt, aldus de gemeente Rheden. <

Opvang in Harskamp tot eind augustus open

De opvanglocatie voor gevluchte Oekraïners op legerplaats Harskamp in het gelijknamige dorp in de gemeente Ede blijft tot eind augustus open. Dat is drie maanden langer dan de bedoeling was. Als het nodig is bespreekt Ede in juli een optie tot nogmaals verlengen. <

Gevangenis Sittard laat tbs’er onterecht gaan

Een gevangenis in Sittard heeft een tbs’er onterecht vrijgelaten. De man vertrok 28 februari na een week detentie. Hij had weer teruggebracht moeten worden naar een tbs-kliniek in Oostrum (Limburg). De man meldde zich daar diezelfde dag nog uit eigen beweging. Volgens de woordvoerder is de man ongeoorloofd vrijgelaten doordat de ‘uitwisseling van informatie tussen de betrokken partijen niet goed ging’. <

Brussel: digitaliseer gezondheidszorg verder

De Europese Commissie stelt voor de gezondheidszorg in de EU verder te digitaliseren. Artsen en ziekenhuizen moeten eenvoudig toegang kunnen krijgen tot medische dossiers van patiënten die bijvoorbeeld tijdens een vakantie in een ander EU-land ziek worden of een ongeluk hebben gekregen. Burgers krijgen als het aan de commissie ligt ook eenvoudig toegang tot hun medische gegevens en kunnen aanpassingen aanvragen, bij fouten bijvoorbeeld. <

beeld anp

Ruim honderd burgers uit Marioepol veilig

Ruim honderd geëvacueerde burgers die vastzaten op het door Russen omsingelde terrein van de Azovstal-fabriek in Marioepol zijn veilig aangekomen in de stad Zaporizja. Sommigen van hen zijn gewond. De reddingsoperatie met hulp van de Verenigde Naties en het Rode Kruis nam vijf dagen in beslag. Volgens de VN kunnen 101 mensen na twee maanden duisternis in de bunkers onder de fabriek eindelijk daglicht zien. <

Babylijkjes gevonden in huis in voorstad Parijs

In de kelder van een huis in de Franse gemeente Ville-d’Avray, een kilometer of tien buiten Parijs, zijn drie babylijkjes ontdekt. Het parket van Nanterre maakte de vondst dinsdag bekend en gelastte een onderzoek. De lijkschouwer moet vaststellen of het om pasgeboren kinderen gaat of om foetussen en hoelang ze al in de kelder lagen. De voormalige eigenaar van het huis was een gynaecoloog die in 2015 overleed. <

‘Duitsland wil Oekraïne houwitsers leveren’

Duitsland wil zeven houwitsers aan Oekraïne leveren, meldt de Duitse krant Die Welt. Het besluit van de regering om gepantserde artilleriekanonnen naar Kyiv te sturen gaat volgens het dagblad in tegen het advies van topmilitairen. <

Ambassadeur Berlijn: Scholz moet naar Kyiv

De Oekraïense ambassadeur in Berlijn, Andrij Melnik, heeft kritiek geuit op de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. Melnik vindt het niet bij een staatsman passen dat Scholz voorlopig niet naar Kyiv komt. Scholz herhaalde maandagavond niet blij te zijn dat president Frank-Walter Steinmeier eerder geweigerd werd. Steinmeier wilde Kyiv bezoeken met zijn Poolse en Baltische collega’s, maar kreeg naar eigen zeggen kort daarvoor te horen dat hij niet welkom was. <

beeld anp

Erdogan wil dat miljoen Syriërs terugkeren

De Turkse regering is bezig met voorbereidingen om een miljoen Syrische vluchtelingen in Turkije vrijwillig te laten terugkeren, zei president Recep Tayyip Erdogan dinsdag. Volgens het staatshoofd zijn al een half miljoen Syriërs teruggekeerd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken in Ankara schatte in februari dat 3,7 miljoen vluchtelingen uit het buurland in Turkije verblijven. <

Moskou: 2000 kinderen naar Rusland gebracht

Het Russische ministerie van Defensie zegt dat er maandag bijna 2000 kinderen waren onder de 11.500 mensen die volgens Moskou op eigen verzoek vanuit Oekraïne naar Rusland zijn gebracht. Sinds het begin van de oorlog zijn volgens het Russische ministerie van Defensie bijna 200.000 kinderen en 1,1 miljoen mensen in totaal ‘geëvacueerd’ van Oekraïne naar Rusland. Volgens Oekraïne gaat het niet om evacuaties maar om deportaties. <

Britse topman van WeTransfer stapt op

De Britse topman van de in Amsterdam gevestigde bestandenverzenddienst WeTransfer stapt later deze maand op. De 59-jarige Gordon Willoughby gaat terug naar het Verenigd Koninkrijk, waar zijn familie woont. Huidig technologiedirecteur Alexandar Vassilev neemt de leiding over. De 37-jarige Duitser werkt sinds 2020 bij WeTransfer. <

Tech-tweeling verovert plek in zakenlijst Forbes

De Nederlandse zussen Charlotte en Fleur Melkert zijn door zakenblad Forbes opgenomen in hun Europese lijst van meest invloedrijke personen onder de 30 jaar. Ze bedachten speciale software om nieuwe medewerkers van bedrijven zonder vooroordelen aan te nemen. <

Vraag naar luchtvracht valt terug door omikron

Luchtvaartmaatschappijen hebben in maart minder vracht vervoerd dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat komt door de verspreiding van de omi-

kronvariant van het coronavirus in Azië en door de oorlog in Oekraïne. Dat meldt de internationale brancheorganisatie voor de luchtvaart IATA. <

Omzet en winst Pfizer schieten hoogte in

Pfizer heeft ook in het eerste kwartaal van dit jaar nog goede zaken gedaan met het coronavaccin dat het farmaceutisch bedrijf samen met biotechbedrijf BioNTech ontwikkelde. Zowel de omzet als de winst van het Amerikaanse bedrijf schoot de hoogte in. Ook de coronapil die het bedrijf introduceerde droeg daaraan bij. In totaal verkocht Pfizer voor 25,7 miljard dollar aan geneesmiddelen, omgerekend zo’n 24,4 miljard euro. <

Verduurzaming steeds vaker in hypotheek

Hypotheken waarmee ook de verduurzaming van aangekochte woningen wordt gefinancierd worden populairder nu de gas- en elektriciteitsrekeningen stijgen. Van alle kredieten voor de aankoop van een huis met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) werden in de eerste drie maanden van dit jaar bij bijna 30 procent ook maatregelen voor bijvoorbeeld isolatie en energiebesparing meegefinancierd. Vorig jaar lag dat percentage nog op 21 procent. <

beeld anp

TUI biedt vaker trein als alternatief voor vliegen

Reisorganisator TUI gaat in Nederland treinreizen aanbieden naar zes Europese steden. Met de uitbreiding van het aanbod voor stedentrips hoopt de touroperator zijn vakanties duurzamer te maken. In 2019 kondigde TUI al aan vliegreizen naar Parijs in de ban te doen omdat er minder vervuilende alternatieven zijn voor vluchten op korte afstand. Eind deze maand kunnen klanten van TUI met de nachttrein naar Kopenhagen, Praag, Wenen, Venetië, Milaan en Florence. <

Ex-topvrouw Booking.com naar VanMoof

Fabrikant van elektrische fietsen VanMoof heeft de voormalige topvrouw van Booking.com binnengehaald. Gillian Tans wordt de nieuwe president van het e-bikebedrijf. Met de benoeming hoopt VanMoof verder te kunnen groeien. Tans, die enkele jaren geleden al in VanMoof investeerde, was bij Booking.com verantwoordelijk voor de wereldwijde groei van de hotelboekingswebsite. <