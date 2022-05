Aantal positieve tests corona blijft dalen

Bilthoven

Het aantal positieve coronatests is afgelopen week gedaald. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu registreerde tussen dinsdagochtend vorige week en dinsdagochtend deze week 10.596 besmettingen. Zeven dagen eerder kwam het weektotaal nog uit op 16.054 positieve tests. Steeds minder mensen laten zich testen bij de GGD. In de week van 21 maart gingen nog ruim 331.000 mensen naar een teststraat. Een maand later reden nog bijna 25.000 mensen naar de GGD. Sinds 11 april is het advies om bij een positieve zelftest dit te laten bevestigen bij de GGD vervallen.

