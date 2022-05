Vrijwilligers plaatsen voorafgaand aan Dodenherdenking bloemen op het Sovjet Ereveld in Leusden. Elk jaar vieren verschillende voormalige Sovjetrepublieken op 9 mei de overwinning op nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Op die dag worden ook de slachtoffers herdacht. In Leusden liggen alle Sovjetslachtoffers die in de Tweede Wereldoorlog in Nederland gevallen zijn begraven. Vanwege de oorlog in Oekraïne heeft dit jaar geen georganiseerde publieke herdenking en kranslegging plaats.