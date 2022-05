Nederland daalt sterk op ranglijst persvrijheid

Nederland is dit jaar 22 plaatsen gedaald op de ranglijst van persvrijheid opgesteld door Reporters sans frontières (RSF). Volgens RSF neemt de agressie tegen journalisten in ons land toe, ondanks dat er relatief gunstige omstandigheden voor persvrijheid zijn.

Amsterdam

Nederland daalt van de 6e naar de 28e plek op de jaarlijkse index. Volgens Free Press Unlimited is dit ongekend in de geschiedenis van de wereldranglijst van persvrijheid. ‘Nederland heeft sinds 2002 altijd in de top 10 gestaan.’

De organisatie verwijst naar meerdere incidenten in het afgelopen jaar, waaruit de agressie tegen journalisten blijkt. Zo werd in Gelderland een persfotograaf met auto en al in de greppel gegooid, kreeg een Groningse journalist een brandbom door zijn brievenbus en werd misdaadjournalist Peter R. de Vries op klaarlichte dag vermoord. De NOS verwijderde de logo’s van de busjes om werknemers te beschermen en vorig jaar werden in twee dagen tijd drie journalisten door de politie opgepakt tijdens demonstraties.

N..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .