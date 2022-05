Minder gifgebruik op sportveld gemeenten

Utrecht

Ruim driekwart van de gemeenten heeft vorig jaar geen gewasbeschermingsmiddelen meer gebruikt op grassportvelden. In 2020 was dit nog ongeveer de helft. Dat meldt het Mulier Instituut voor sportonderzoek in Utrecht. ‘Van de gemeenten die deze middelen nog wel gebruiken, wil bijna 90 procent dit gebruik terugdringen’, constateert de organisatie. De vragenlijst van Mulier werd 116 keer ingevuld.

