‘Meisjes en jongens even geschikt voor techniek’

Breda

Hoe een programmeur eruitziet? De kleuters uit klas 1/2 C van basisschool Boeimeer hebben daar wel zo hun ideeën over. En dat treft, want die mogen ze van docent Jan Croonen op papier zetten ter voorbereiding van een gastles van een ‘échte programmeur’. In ferme potloodstreken verschijnen koppoters en harkpoppetjes op de A4’tjes. Sommige krijgen een helm, zaag of stekeltjeshaar. Die van Florinde (5) een roze jurk. ‘Mijn programmeur wordt een meisje’, legt ze uit terwijl ze lange slierten haar tekent.

De gelijkenissen tussen Florindes kunstwerk en programmeur Nynke Wesseling blijken, gelukkig voor Wesseling, ver te zoeken als deze enkele minuten later de klas binnenstapt. Ze draagt geen roze jurk, heeft geen roze haren en haar ogen zi..

