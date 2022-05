Definitief geen zonnepanelen op dak woonpaleis Willem-Alexander

Aanleiding daarvoor was een beroep dat was gedaan op basis van de Wet openbaarheid bestuur, om meer te weten te komen over de aandacht voor duurzaamheid in het woonpaleis van koning Willem-Alexander en zijn gezin. De koning zelf had in 2018 al eens aangegeven graag van de zonne-energie gebruik te gaan maken, maar meldde toen al te stuiten op blokkerende wet- en regelgeving. Daarna volgde er nader onderzoek naar zonnepanelen-plaatsing door het Rijksvastgoedbedrijf. Uit de toelichting blijkt dat ook dat bijgebouwen van het paleis niet in aanmerking komen voor zonnepanelen. ‘De investeringskosten, de terugverdientijd en het duurzaamheidsrendement staan niet met elkaar in verhouding, waardoor dit resulteert in een negatieve business case.’

