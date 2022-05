Gelderland lakt namen onvoldoende weg

De provincie Gelderland heeft in een ambtelijk document dat was opgevraagd op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) nagelaten om namen en privégegevens onleesbaar te maken. Er stond wel een grijze balk over de privacygevoelige informatie, maar daaronder was de oorspronkelijke tekst nog goed leesbaar. De provincie schaamt zich en meldt de kwestie bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zegt een woordvoerder.

Arnhem

Privacygevoelige informatie in ambtelijke stukken moet onleesbaar worden gemaakt als de documenten in de openbaarheid komen. Dat gebeurt meestal door dergelijke gegevens zwart te maken of weg te lakken. Hoe het kan dat de namen, adressen en telefoonnummers in het rapport van de provincie Gelderland nog goed leesbaar waren, is niet duidelijk. ‘Iemand heeft ze wel bewerkt, maar niet goed genoeg’, aldus de woordvoerder. Het ging om documenten over Windpark Wijchen. Over dit project heerst onenigheid tussen de gemeente Wijchen, de provincie en de initiatiefnemers van het windpark.

