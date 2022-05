Archief De Bourbon de Parmes naar documentatiecentrum

Nijmegen

Tijdens de overdracht wordt toegelicht waarom dit archief zo waardevol is voor toekomstige onderzoek naar de moderne Europese geschiedenis. Het is volgens de organisatie een omvangrijk geheel, met documenten in het Spaans, maar ook in het Latijn, Frans, Duits en Italiaans. Het omvat zeer waardevolle materialen, zoals een nog nooit ontsloten fotocollectie van begin 20e eeuw, handgeschreven pauselijke brieven die zelfs bij het Vaticaan niet bekend zijn, correspondentie tussen de adellijke families in Europa uit de 19e en 20e eeuw en tot nog toe nooit ontsloten bronnen over de turbulente politieke geschiedenis van het 20e-eeuwse Spanje. Volgens directeur van het centrum Hans Krabbendam zitten er handgeschreven brieven bij van paus P..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .