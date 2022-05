Scholingssubsidie vaker ingezet voor nagellakken dan verpleegkunde, maar was wel ‘raak schot’

Het Gelders Opleidingsinstituut in Arnhem biedt een opleiding aan tot schoonheidsspecialist. Op de foto een les over lymfedrainage.

Den Haag

Toen begin maart de eerste aanvraagronde voor het Stap-budget opende, bleek niet alleen de website overvallen door zoveel belangstellenden, ook minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stond ervan te kijken. In haar vorige baan als bestuursvoorzitter bij zorgverzekeraar VGZ had het haar altijd de grootst mogelijke moeite gekost om werknemers met schoolbanktrauma’s te interesseren voor om- en bijscholing. Nu stonden 35 duizend Nederlanders urenlang in de digitale wachtrij voor het scholingsbudget van 1.000 euro per persoon.

Maandag opent de tweede ronde van de subsidieregeling, waarvoor dit jaar in totaal 160 miljoen euro is begroot. Uit cijfers die de Volkskrant heeft opgevraagd, blijkt waaraan de eerste 32 ..

