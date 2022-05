Vluchtelingen kunnen in lege kantoren, maar niemand zit er

Het is meer dan een maand geleden dat de regering leegstaande rijksgebouwen aanbood als opvanglocatie. Duizenden asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen zouden er ondergebracht kunnen worden, maar tot op heden zit er nog niemand, terwijl de nood hoog is. Er wordt aan gewerkt, het kost tijd, is de boodschap van de overheid, de veiligheidsregio’s en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Den Haag

In totaal stelt de overheid zestien gebouwen beschikbaar, meldt staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel). Het is niet bekend om welke gebouwen het precies gaat. ‘We hebben gemeenten en veiligheidsregio’s een lijst met gebouwen verstrekt die zich voor opvang zouden kunnen lenen’, bevestigde een woordvoerder van het Rijksvastgoedbedrijf zaterdag. Hij kon op dat moment niet nagaan in hoeverre daar al instemmend op gereageerd is. ‘Dat is aan de gemeenten en de veiligheidsregio’s.’

Op de rijkslocaties zouden zo’n 15.000 mensen kunnen blijven, was de rekensom een maand geleden. Toen ging het om acute noodopvang, een eerste slaapplek. Vorige week stelde het kabinet de cijfers iets bij. Als de locaties worden gebruikt voor langdur..

