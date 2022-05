Trouwen op zondag kan in meer gemeenten

Rotterdam

In 2021 ging het nog om 35,8 procent van alle gemeenten, dit jaar is dat percentage gestegen naar veertig, becijferde online trouwplatform ThePerfectWedding.nl. Het platform onderzoekt geregeld trends rond het sluiten van een huwelijk. In totaal 138 gemeenten bieden de zondag nu aan voor het geven van het ja-woord. Hiervan rekenen 35 gemeenten een tarief dat boven de duizend euro ligt. De top 3 wordt al geruime tijd aangevoerd door Delft met een afgerond bedrag van 2139 euro. Daarna volgen Oegstgeest (1841 euro) en Pijnacker-Nootdorp (1700 euro). Gemiddeld kost een trouwplechtigheid op zondag 835 euro. In 2019 was dat nog 799 euro.

Voor het onderzoek zijn trouwtarieven van de websites van alle 345 Nederlandse gemeenten verz..

