Wachttijd bij IND flink opgelopen

Den Haag

‘Dit is heel vervelend. De IND doet er alles aan om de wachttijd te verkorten, maar verwacht dat het enige tijd duurt voordat het is opgelost’, meldt de IND op zijn website.

Volgens de dienst is het voorjaar altijd een drukke periode, onder meer door expats die vanaf de zomer in Nederland willen wonen en werken en internationale studenten die zich aanmelden voor het nieuwe collegejaar. Maar de wachttijden lopen nu op door ‘een sterke toename van het aantal kennismigranten’ en ‘doordat aanvraagprocedures voortgezet kunnen worden nu de coronareisbeperkingen weggevallen zijn’. Ook kampt de dienst met een personeelstekort. ‘De krapte op de arbeidsmarkt is ook voor de IND een uitdaging’, aldus de IND.

