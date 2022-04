In 1572 werden er in Vlissingen drie Spanjaarden opgehangen, uit wraak

1572 / 1672 is een serie over ‘de geboorte van Nederland’ in 1572 en het Rampjaar 1672. Beide onderwerpen wisselen elkaar wekelijks af. Aflevering 4: opstand in Vlissingen.

In 1572 werd de paasmis in de Grote of Sint-Jacobskerk in Vlissingen verstoord. (beeld wikimedia commons)