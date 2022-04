Droogte in zomers alsnog desastreus voor bomen op hoge zandgronden

De droge zomers die achter ons liggen hebben veel slachtoffers gemaakt onder de bomen op de hoge zandgronden. Hoewel de afgelopen zomer redelijk normaal was en het grondwaterpeil in de laatste winter weer op peil is gekomen, zijn er toch veel bomen bezweken of zodanig beschadigd dat gemeenten ze later dit jaar met het oog op de veiligheid alsnog willen kappen.

Oost-Gelre

Door de droogte van de afgelopen jaren zijn in de Achterhoek grote aantallen bomen geheel of gedeeltelijk afgestorven. Bomen die een gevaar vormen voor passanten worden in het najaar gekapt, aldus woordvoerster Hetty de Wit van de gemeente. ‘Nu zitten we namelijk midden in het broedseizoen en wordt er niet gekapt.’ In de Oost-Gelre gaat het om zo’n 700 bomen. In de afgelopen jaren zijn in de buurgemeente Berkelland met het oog op de veiligheid bij elkaar al bijna tweeduizend bomen gekapt. Ook in Winterwijk en Bronckhorst gaan honderden bomen tegen de vlakte.

‘Als de boom achteruit gaat, zie je dat als eerste aan bladsterfte in de top.’

De droogte van de zomers in 2018, 2019 en 2020 laat diepe sporen na op de hooggelegen zandgrond..

