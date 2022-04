Geluidsoverlast straten Rotterdam bij wijze van experiment ingeperkt door stille klinkers

In Rotterdam zijn in een aantal straten stille klinkers gelegd om de geluidsoverlast te beteugelen. Winkeliers Ramanand Sardjoe en Leo de Kruijf zijn enthousiast. En omwonende van de Hillevliet Thea van Gils kan de vogels weer horen fluiten.

De Hillevliet in Rotterdam-Zuid is deels bestraat met stille klinkers. Links op de foto de stille straatstenen, rechts de originele.

Rotterdam

Nou en of hij het verschil merkt, zegt Ramanand Sardjoe, eigenaar van tropische winkel Wie-Na-Wie aan de Hillevliet in Rotterdam-Zuid. Voorheen werd hij bijkans hoorndol als hij buiten een praatje maakte met zijn klanten of zijn groente en fruit stond te herschikken. Telkens weer dat ‘doeke-doeke-doeke’, en dat honderden keren op een dag.

Maar als er nu een auto door de straat rijdt, is het net alsof er overal schapenvellen en wollen dekens zijn neergelegd. ‘Ik heb hier al bijna veertig jaar een winkel en het is hier overdag nog nooit zo stil geweest, misschien alleen tijdens de lockdown’, zegt Sardjoe, leunend tegen zijn voorgevel. ‘Dat komt dus allemaal door die nieuwe straatstenen.’

‘Nu mensen hebbe..

