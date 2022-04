Kabinet kan schip uit Rusland niet weren

Den Haag

De Sunny Liger en de lading vallen op dit moment niet onder de EU-sancties tegen Rusland, schrijft minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer in antwoord op vragen van de PvdA en Kamerlid Pieter Omtzigt.

Het schip kon eerder niet in Zweden terecht, maar dat was volgens Hoekstra niet omdat de Zweedse autoriteiten het schip weigerden maar omdat de Zweedse havenarbeiders zich verzetten tegen het aanmeren.

In Nederland geldt een verbod voor schepen onder Russische vlag, met uitzondering van schepen met brandstof en voedselproducten. Het schip is geregistreerd op de Marshall Eilanden en heeft nooit onder een Russische vlag gevaren. Hoekstra zegt nu niet te kunnen verifiëren waar het schip is en of het daadwerkelijk..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .