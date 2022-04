Hulphond vermindert klachten bij psychisch trauma

Aaihond Kyara van de Rotterdamse politie. Het dier is opgeleid ten behoeve van slachtoffers van een ernstig (zeden)misdrijf. 

Het leeuwendeel van deze groep betrof PTSS-patiënten die 24 uur per dag werden begeleid door een hulphond. Een kleinere groep deelnemers, bestaande uit veteranen zonder PTSS, diende als controlegroep. De deelnemers vulden vragenlijsten in over psychisch welbevinden en hoe lang en goed ze slapen.

Wat zijn de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek?

‘De belangrijkste bevinding is dat hulphonden ervoor zorgen dat mensen minder PTSS-klachten ervaren en zich beter voelen. Daarnaast verbetert hun slaapkwaliteit. Deze term omvat hoe vaak mensen ’s nachts wakker worden, hoe snel ze in slaap vallen en hoeveel uur ze slapen.’

Hoe verklaart u dat honden een gunstig effect hebben bij PTSS?

‘Een hulphond is aangeleerd om te reageren op signalen van st..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .