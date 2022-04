KLM helpt, maar Schiphol vreest opnieuw voor chaos

Vanwege de meivakantiedrukte op Schiphol schrapt KLM vluchten en wijkt reisorganisatie Corendon uit naar Rotterdam The Hague Airport. Ook komend weekeinde wordt chaos verwacht op de luchthaven.

Schiphol

Luchtvaartmaatschappij KLM schrapt dit weekend 47 vluchten op verzoek van Schiphol. De luchthaven kampt met een tekort aan met name beveiligers. Reisorganisaties piekeren er niet over vluchten te schrappen of boekingen te blokkeren om Schiphol te ontlasten tijdens de meivakantie.

De KLM schrapte vrijdag ook al 28 retourvluchten na een verzoek van Schiphol. Vrijdag ontstonden zeer lange rijen bij de incheckbalies en security, maar de stroom passagiers bleef nog wel in beweging.

‘Dit had Schiphol al maanden kunnen zien aankomen’, zegt voorzitter Frank Oostdam van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisorganisaties (ANVR).

Hij begrijpt dat de doorstroming op de luchthaven afhankelijk is van vele partijen – grondstewarde..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .