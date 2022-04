Coronazorg op één plek of in reguliere ziekenhuizen? ‘Aanpak is versnipperd’

Nederland bereidt zich onvoldoende voor op een mogelijke nieuwe coronagolf in het najaar, vinden sommige deskundigen. Grote vraag is óf er wel een heftige golf komt.

Apeldoorn

Het kabinet bereidt zich slecht voor op een nieuwe coronagolf, beargumenteerden verschillende deskundigen begin deze week in Het Parool. Zo meent gezondheidseconoom Xander Koolman dat de overheid te weinig budget beschikbaar stelt voor scholen om goede ventilatiesystemen aan te leggen. Terwijl scholen volgens hem de ‘motor’ van luchtweginfecties vormen en ventilatie een goedkope maatregel is om besmettingen te voorkomen.

Armand Girbes, hoofd intensive care van Amsterdam UMC, pleit voor een andere organisatie van de covidzorg. Hij vindt dat die zich moet concentreren in bepaalde ziekenhuizen. De gedachte is dat door de concentratie van coronapatiënten in een bepaalde regio de covidzorg efficiënter wordt. De reguliere zorg in ander..

