Hoe groot is de kans dat polio uitbreekt op de Biblebelt? ‘Belangrijk om alert te zijn’

Veel Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen op de Biblebelt, waar de vaccinatiegraad laag is. Het RIVM wil een polio-uitbraak daar voorkomen. Hoe waarschijnlijk is het dat er zo’n uitbraak komt?

Bilthoven

Poliomyelitis, ook wel polio genoemd, komt in Nederland al jaren niet meer voor. De laatste uitbraak was in 1992 en 1993 en trof mensen die zich om religieuze redenen niet lieten vaccineren. Nog steeds is de vaccinatiegraad in reformatorische gemeenschappen laag: zo’n 50 tot 60 procent is ingeënt tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio (DKTP). Reden om alert te zijn, vindt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zeker nu er veel Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen op de Biblebelt.

Eind 2021 zijn er twee personen met polio gemeld in Oekraïne, vertelt Marah Michel, woordvoerder van het RIVM. ‘Hoe groot de polio-uitbraak in Oekraïne is geweest, is moeilijk te zeggen. We weten dat per patiënt met verlammi..

