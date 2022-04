De seksuele revolutie zorgde ook voor verdriet: ‘Vrouwen werden onzeker’

De cancelcultuur is zo gek nog niet, stelt relatiecoach Cocky Drost. Deze forceert een omslag die écht nodig is. Beatrijs Smulders valt haar bij: ‘Het is tijd dat vrouwen bewonderd, bemind en geliefd worden.’

Amersfoort

‘Daar gaan we weer’, dacht Beatrijs Smulders toen ze voetbalanalist Johan Derksen een vrouwonvriendelijke anekdote hoorde opdissen in tv-programma Vandaag Inside. Het fragment waarin Derksen zegt dat hij lang geleden een kaars in een dronken, bewusteloze vrouw stak, is wat Smulders betreft een illustratie van de huidige tijdsgeest. Een bepaald type man dacht zich dit vroeger te kunnen permitteren, en zo is het volgens haar nog steeds. ‘De vrouw delft opnieuw het onderspit, ook op seksueel gebied.’

slechte herinneringen

Smulders legt uit wat ze bedoelt: dat Derksens ‘anekdote’ op tv kon worden vertoond, zonder dat hij tot de orde werd geroepen en met gelach van zijn tafelgenoten aan toe, laat w..

