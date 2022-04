Het gelijk van Bonhoeffer: zonder verantwoordelijkheid is vrijheid een willekeurige, loze kreet

We konden op Koningsdag weer ‘als vanouds’ feesten in vrijheid. En in die vrijheid zullen we komende week ook de doden herdenken en Bevrijdingsdag vieren. Maar vrijheid is ook iets lastigs: je moet haar in het juiste perspectief zetten, want anders kan zij met je op de loop gaan.

‘Verantwoordelijkheid is de vrijheid van de mens, die hem alleen in de binding aan God en de naasten gegeven is.’ Dat blijft een intrigerende uitspraak van de Duitse theoloog en verzetsheld Dietrich Bonhoeffer, die op 9 april 1945 – in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog – werd opgehangen in concentratiekamp Flossenbürg. De vrijheid die we opnieuw zo koesteren, moet dus geen holle, egoïstische vrijheid zijn, maar moet juist vorm krijgen in verantwoordelijkheid. ‘Gehoorzaamheid zonder vrijheid is slavernij, vrijheid zonder gehoorzaamheid is willekeur’, aldus Bonhoeffer.

Vrijheid blijft een beladen begrip. Koningsdag 2022 werd na twee ‘corona-edities’ volgens velen weer voor het eerst ‘in vrijheid’ gevierd. En komende woensdag mag bij de ..

