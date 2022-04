Ronald Polak werd opgevoed door een Joodse vader en een gereformeerde moeder. ‘Gereformeerden geloven graag dat ze gelijk hebben’

Ronald Polak zette de geschiedenis van zijn vader Samuel op papier. Samuel overleefde de oorlog als onderduiker in Leusden. Zijn leven lang zweeg hij over de vele familieleden die nooit terugkeerden uit de kampen. 'Hun namen heeft hij nooit genoemd.'

Ronald Polak: 'Van mijn ouders heb ik geleerd dat je je mening over wat goed en kwaad is, niet moet laten afhangen van wat je omgeving zegt.’

Het leven van Samuel Polak (1923-1993) was door de oorlog op zijn kop gezet. Opgegroeid als Joodse jongen in Amsterdam vertrok hij in 1942 naar Hamersveld, bij Leusden. Hij ging onderduiken in huis De Mijlpaal aan de Burgemeester de Beaufortweg.

Mijlpaal in Hamersveld. De onderduik van Samuel Polak heet het boekje dat Ronald Polak voor zoon Maurits en de beide kleindochters publiceerde in december 2020. Het verscheen in beperkte oplage. Familie, kennissen en historisch geïnteresseerden toonden zo veel belangstelling, dat er onlangs een tweede oplage kwam. De foto bij dit artikel toont Ronald Polak voor het onderduikhuis van z’n vader.

Polak schreef niet eerder over zijn Joodse familiegeschiedenis. Wel las hij in 1966 op zestienj..

