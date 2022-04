RIVM alert op gevallen van polio en mazelen

In Nederland zijn vooralsnog geen gevallen van mazelen gemeld, zegt een woordvoerder van het RIVM. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelde woensdag vast dat het aantal mazeleninfecties wereldwijd omhoogschiet. Belangrijke oorzaak is dat te weinig kinderen tijdens de coronapandemie zijn ingeënt tegen de besmettelijke ziekte.

Bilthoven

Een arts infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) laat weten dat het instituut wel extra alert blijft op besmettelijke ziektes zoals polio en mazelen. Tijdens de coronapandemie was een daling te zien van 1 procent van het aantal baby’s dat werd ingeënt tegen bof, mazelen en rodehond (BMR) en difterie, kinkhoest, tetanus en polio (DKTP).

Ook vanwege de komst van vluchtelingen uit Oekraïne, waar de vaccinatiegraad relatief laag is, houdt het RIVM de infectieziekten in de gaten. Kinderen uit Oekraïne krijgen de prikken bij aankomst in Nederland alsnog aangeboden. Ook stuurde het RIVM eind maart reformatorische organisaties een brief met de oproep waakzaam te blijven voor polio.

