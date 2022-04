175 miljoen euro extra voor energietoeslagen

Gemeenten krijgen nog eens 175 miljoen euro van het Rijk om hun inwoners de beloofde energietoeslag te kunnen betalen. Minister Carola Schouten voor Armoedebeleid hoopt dat zij daarmee voldoende middelen hebben om de regeling te kunnen uitvoeren. PVV’er Tony van Dijck had in de Tweede Kamer op een regeling aangedrongen. <

Politieman vervolgd voor mishandeling partner

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat een 47-jarige politieman vervolgen voor huiselijk geweld. De agent zou op 25 december buiten diensttijd zijn partner hebben mishandeld, aldus het OM. Het paar is inmiddels uit elkaar. <

Marechaussees naar Oekraïne voor onderzoek

Enkele tientallen Nederlandse marechaussees gaan naar Oekraïne om daar mee te helpen met het onderzoek naar vermeende oorlogsmisdaden. Het kabinet gaat dat vrijdag besluiten tijdens de ministerraad, melden meerdere bronnen aan het ANP. Het gaat om een forensisch team dat ‘zeer binnenkort’ met bescherming vertrekt. <

beeld anp

Metroduwer Rotterdam krijgt twee jaar celstraf

De man die in oktober op het Rotterdamse station Coolhaven zijn ex-vrouw (29) voor een aanstormende metro duwde, is donderdag door de rechtbank veroordeeld tot twee jaar celstraf. Dat is evenveel als het Openbaar Ministerie eerder had geëist tegen verdachte Javid A. (30). Het slachtoffer belandde door de plotse duw op het spoor. Ze kon op het nippertje worden gered door enkele omstanders, onder wie een man op krukken. <

Neerslagtekort in Nederland loopt weer op

Het neerslagtekort in Nederland nadert weer het peil van de 5 procent droogste jaren. Mogelijk valt er de komende dagen wat regen, maar na Bevrijdingsdag wordt weer een langere, droge en warme periode voorzien. Dat staat in de droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW). Een aantal waterschappen moet maatregelen nemen om de grondwaterstanden op peil te houden. <

beeld anp

Mondkapje blijft nog in openbaar vervoer Italië

Italianen moeten tot zeker half juni mondkapjes blijven dragen in het openbaar vervoer en in sportzalen, bioscopen en theaters. De Italiaanse minister van Volksgezondheid Roberto Speranza maande de bevolking wel voorzichtig te blijven, omdat de coronapandemie nog niet voorbij is. Italië meldde donderdag bijna 70.000 nieuwe besmettingen. <

Moderna: vaccin voor jonge kinderen geschikt

Moderna zegt dat het eigen coronavaccin geschikt is voor gebruik bij kinderen tot 6 jaar. De farmaceut heeft de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten gevraagd om toestemming om het vaccin voor deze leeftijdsgroep in te zetten. Dat maakte het bedrijf donderdag bekend. Het zou het eerste vaccin zijn dat geschikt is voor kinderen onder de 5 jaar. <

Duitse Bondsdag: zware wapens voor Oekraïne

De Duitse Bondsdag, het lagerhuis van het parlement, heeft donderdag in grote meerderheid ingestemd met het leveren van zware wapens aan Oekraïne. Dat ligt gevoelig gezien het Duitse oorlogsverleden. De parlementariërs riepen de regering op voort te gaan op de ingeslagen weg en de levering van zware wapens en complexe wapensystemen uit te breiden. <

Chef: Finland en Zweden kunnen bij NAVO

Finland en Zweden kunnen snel toetreden tot de NAVO als ze dat willen en zouden in afwachting daarvan niet hoeven vrezen voor hun veiligheid. Dan is al duidelijk dat die voor de NAVO-landen belangrijk is, zegt NAVO-baas Jens Stoltenberg. Finland en Zweden willen door de dreiging van Rusland hun neutraliteit laten varen en vragen naar verwachting over een week of drie het lidmaatschap aan van de westerse militaire alliantie. <

Rusland laat opnieuw Oekraïners vrij bij ruil

Rusland heeft 33 Oekraïense militairen vrijgelaten in een gevangenenruil met Oekraïne. Ook twaalf Oekraïense burgers kwamen vrij, meldde de Oekraïense vicepremier Irina Veresjtsjoek op Telegram. Van de militairen zijn er dertien officier. Vijf militairen waren gewond. Hoeveel Russen Oekraïne heeft vrijgelaten in de ruil, is niet bekendgemaakt. <

India en Pakistan lijden onder vroege hittegolf

In grote delen van India en Pakistan lijdt de bevolking momenteel onder een even vroege als hevige hittegolf. De temperaturen kwamen donderdag opnieuw ruim boven de 40 graden uit. In New Delhi steeg het kwik tot 43 graden. India maakte al de warmste maart mee sinds het bijhouden van de statistieken 122 jaar geleden begon. De meteorologische diensten van beide landen waarschuwen de mensen voortdurend maatregelen te nemen tegen de aanhoudende hitte, zoals voldoende drinken en de schaduw opzoeken. <

beeld anp

Landen werken samen voor opener internet

De Verenigde Staten hebben samen met zestig andere landen opgeroepen betere internationale afspraken te maken over internet. Met de samenwerking moet het internet openblijven en beter beschermd worden tegen beleid van landen als China en Rusland. Ook Nederland hoort bij de landen die deze oproep hebben getekend. <

Zorgen over voorraad voedsel in schuilkelders

Het eten in de schuilkelders van de belegerde Azovstal-fabriek in Marioepol raakt waarschijnlijk op, aldus het moederbedrijf tegen Sky News. Militairen en burgers houden zich er al bijna twee maanden schuil, terwijl de voedselvoorraad eigenlijk bedoeld is voor een periode van twee tot drie weken. <

Canadees parlement: genocide in Oekraïne

Het parlement van Canada heeft unaniem een motie aangenomen waarin het Rusland beschuldigt van genocide in Oekraïne. Volgens sommige parlementariërs is er ‘bewijs in overvloed van grote en systematische oorlogsmisdaden tegen de mensheid’ door het Russische leger. In de motie gaat het om het opzettelijk vermoorden van Oekraïense burgers, het onteren van lijken, deportatie van kinderen en martelingen. <

beeld anp

3 miljoen Oekraïners aangekomen in Polen

Sinds de Russische aanval op Oekraïne ruim twee maanden geleden zijn 3 miljoen mensen naar Polen gevlucht. De Poolse grenswacht maakte bekend dat woensdag 24.800 mensen de grens vanuit het buurland overstaken. Andersom gingen 18.400 mensen de grens over naar Oekraïne, waarmee het totaal van terugkeerders sinds het begin van de oorlog op 904.000 komt. <

Onschuldige Amerikaan na 31 jaar vrijgelaten

Een Amerikaan die 31 jaar geleden werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf is woensdag vrijgelaten. De 55-jarige Thomas Raynard James werd in 1991 op basis van één ooggetuige schuldig bevonden aan moord na een overval. Deze getuige kwam na decennia terug op haar verklaring en erkende ‘misschien een fout te hebben gemaakt’. De rechter bevond James daarop onschuldig. <

‘Dolfijnen beschermen marinebasis op de Krim’

De voor Rusland belangrijke marinebasis van Sebastopol aan de Zwarte Zee wordt beschermd door twee oorlogsdolfijnen. Amerikaanse analisten melden dat aan The Washington Post op basis van satellietbeelden van het bedrijf Maxar Technologies. De dolfijnen worden volgens de analisten ingezet om bijvoorbeeld mijnen en vijandelijke duikers op te sporen. <

Oekraïens graan gaat via Bulgaarse haven

Oekraïne en Bulgarije hebben afgesproken dat Oekraïens graan voortaan via de Bulgaarse havenstad Varna zijn weg naar andere landen kan vinden. Door de Russische inval is het voor Oekraïne onmogelijk om via de eigen havens graan te exporteren. De oorlog in het Oost-Europese land, dat wereldwijd een belangrijke exporteur van tarwe en andere granen is, leidde mede daarom tot grote zorgen over de voedselvoorziening in armere landen. <

Extra brexitcontroles op import uit EU uitgesteld

Het Verenigd Koninkrijk stelt verdere strengere regels voor geïmporteerde producten uit de Europese Unie die vanaf de zomer zouden gaan gelden uit tot eind volgend jaar. De Britse overheid stelt dat het winkeliers niet nog verder op kosten wil jagen en geen verdere inflatie wil riskeren. De overheid zegt dat onder meer de oorlog in Oekraïne en de recente stijging van energieprijzen hun sporen nalaten op de logistieke ketens, die nog altijd niet zijn hersteld van de coronapandemie. <

Amerikaanse economie onverwachts gekrompen

De Amerikaanse economie is in het eerste kwartaal van 2022 met 0,4 procent gekrompen ten opzichte van de voorgaande drie maanden. Dat komt onder andere doordat de Verenigde Staten minder exporteerden en de overheidsuitgaven daalden. Daarnaast werden er minder auto’s geproduceerd waardoor bedrijfsvoorraden minder hard groeiden, wat een gevolg is van de grote schaarste aan onderdelen zoals chips. <

KLM schrapt vluchten om drukte te voorkomen

Luchthaven Schiphol heeft aan alle luchtvaartmaatschappijen gevraagd komend weekend maatregelen te nemen om drukte zoals vorig weekend tegen te gaan. Dat zegt luchtvaartmaatschappij KLM in een bericht aan zijn personeel. De vliegmaatschappij laat weten te verwachten vrijdag vluchten te moeten schrappen. Hoeveel vluchten het zijn, is nog niet bekend. <

beeld anp

IMF: sociale onrust door hoge prijzen in Afrika

De oplopende prijzen voor energie en voedingsmiddelen kunnen zorgen voor sociale onrust in Afrikaanse landen. Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zorgt de oorlog in Oekraïne er mede voor dat de prijzen nog harder aan het oplopen zijn. Dat kan volgens het IMF de voedselzekerheid in de regio ondermijnen, waardoor armoede kan toenemen. <

Vicepresident ECB: inflatie nadert piek

De inflatie in de eurozone nadert het hoogste punt en in de tweede helft van het jaar zal het leven weer minder snel duurder worden, al zal de inflatie niet direct weer op een laag niveau zijn. Die verwachting heeft Luis de Guindos, de tweede man van de Europese Centrale Bank (ECB), uitgesproken. In maart kwam de inflatie in de eurozone uit op 7,4 procent op jaarbasis. Vrijdag komen de eerste cijfers over april naar buiten. <