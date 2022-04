Kans op straf voor Derksen lijkt door verjaring ‘nihil’

Zowel kansspelbedrijf Toto als Stella Fietsen stopt als sponsor van het televisieprogramma Vandaag Inside, vanwege de uitspraken van Johan Derksen. Het Openbaar Ministerie stelt een onderzoek in naar de uitlatingen die de sportcommentator deze week deed. De kans op veroordeling is nihil, zegt een jurist.

René van der Gijp, Wilfred Genee en Johan Derksen in de studio van televisieprogramma ‘Vandaag Inside’.

Hilversum

Voetbalanalist Johan Derksen (73) zei dinsdag dat hij in de jaren zeventig een dronken, bewusteloze vrouw had gepenetreerd met een kaars. Dat zou gebeurd zijn na een avond uit, met de keeper van zijn toenmalige profclub Veendam. Mensen die bij Derksen aan tafel zaten, zoals oud-voetballer René van der Gijp en presentator Wilfred Genee, lachten mee met Derksen. Woensdag kwam Derksen op zijn verhaal terug; nu ging het om een kaars op een standaard die hij tussen de benen van de vrouw had geplaatst. Derksen maakte geen excuus, maar zei de sfeer van toen te hebben willen schetsen.

waarheidsvinding

Het onderzoek van Justitie ‘is gericht op waarheidsvinding van mogeli..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .