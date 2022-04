Rotterdam koploper met olie en gas uit Rusland

Rotterdam

Door de hogere prijzen, die deels een gevolg zijn van de oorlog, krijgt Moskou meer geld binnen. Vorig jaar werd maandelijks voor gemiddeld 12 miljard euro aan fossiele energiebronnen aan Europa verkocht.

Nederland was een van de grootste afnemers van Russische energie: sinds de oorlog is voor 2,8 miljard euro aan olie, vloeibaar gas en kolen via de haven van Rotterdam naar Nederland verscheept, stelt een rapport van het Finse onderzoeksbureau Centre for Research on Energy and Clean Air. Rotterdam is de grootste afnemer onder alle havens wereldwijd.

Duitsland was als land de grootste koper. Het importeerde voor 9,1 miljard aan fossiele energiebronnen. Italië is met 6,9 miljard euro nummer 2. Nederland komt wereldwijd op plaats vie..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .