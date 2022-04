Poetin is de nieuwe held van kleine anti-overheidsgroepen; extreemrechtse aanslag ‘voorstelbaar’

Nederlandse rechts-extremisten nemen het verhaal van de Russische president Poetin rond de oorlog in Oekraïne over. Dat zei AIVD-directeur Erik Akerboom donderdag bij de presentatie van het jaarverslag van de inlichtingendienst.

Den Haag

Volgens Akerboom sluit het Russische standpunt over de oorlog aan bij al bestaande standpunten van rechts-extremisten tegen westerse instituties en de rechtsstaat.

Ook anti-overheidsactivisten, die zich in eerste instantie vooral richtten tegen de coronamaatregelen, zouden de ideeën van Poetin inmiddels overnemen.

De AIVD-directeur vreest dat de ontwikkelingen rond de oorlog de spanningen in de samenleving dit jaar verder op scherp stellen.

In het jaarverslag over 2021 tekent de dienst namelijk op dat de dreiging vanuit extreem-rechts en anti-overheidsactivisten verder is toegenomen. Een terroristische aanslag uit die hoek is inmiddels ‘voorstelbaar’.

De grootste dreiging gaat volgens de inlichtingendienst uit..

